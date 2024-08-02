Украинские дроны атаковали три населенных пункта Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 2 августа сообщил об атаке украинских дронов на три населенных пункта региона, в результате чего были повреждены дома и легковые автомобили.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Три населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Шебекинском ГО в городе Шебекино осколками повреждены кровли, фасады и заборы в двух французских домах и посечены два легковых автомобиля. Также после детонации дрона в одном из зданий на территории предприятия выбито окно и посечен фасад. В поселке Шамино в результате применения БПЛА в двух современных домах повредилась кровля.

«В Волоконовском районе селе Коновалово дрон атаковал припаркованные автомобили. Повреждены моторный отсек, капот и фары грузовика и разбиты стекла в легковом автомобиле», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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