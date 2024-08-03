Под Красноярском перевернулся автобус с туристами

В Красноярском крае автобус с туристами слетел с трассы и перевернулся. По данным Госавтоинспекции, пострадали восемь человек.
ДТП произошло на 13-м километре автодороги «Маганск-Береть-Урман» в Березовском районе. Водитель не справился с управлением, транспорт съехал с трассы и опрокинулся на бок.
«В момент аварии в автобусе находилось 30 пассажиров. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний», – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Красноярского края.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Красноярск, Зоя Осколкова
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