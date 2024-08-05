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Понедельник, 5 августа 2024, 09:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Маршрутка столкнулась с грузовиком в Краснодаре: погибли три человека

В Краснодаре маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли три человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Авария произошла около пяти часов утра на трассе Темрюк – Краснодар – Кропоткин. Водитель пассажирский «Газели» съехал с дороги и столкнулся со стоящим грузовиком «Скания». В результате ДТП на месте скончались водитель и два пассажира микроавтобуса. Еще три пассажира маршрутки пострадали.

По факту аварии проводится проверка.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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