Маршрутка столкнулась с грузовиком в Краснодаре: погибли три человека

В Краснодаре маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли три человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Авария произошла около пяти часов утра на трассе Темрюк – Краснодар – Кропоткин. Водитель пассажирский «Газели» съехал с дороги и столкнулся со стоящим грузовиком «Скания». В результате ДТП на месте скончались водитель и два пассажира микроавтобуса. Еще три пассажира маршрутки пострадали.

По факту аварии проводится проверка.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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