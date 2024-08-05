Трехлетний ребенок сбил на автомобиле девушку в Марий Эл

В Марий Эл трехлетний ребенок сбил на машине девушку-пешехода. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики в своем телеграм-канале.

ДТП произошло в деревне Алманово Горномарийского района. 31-летний водитель оставил своего трехлетнего ребенка в автомобиле с оставленным в замке зажигания ключом. Малыш повернул ключ зажигания, после чего машина начала движение, наехав на 28-летнюю девушку.

Пострадавшая получила телесные повреждения, отметили в УГИБДД.

Йошкар-Ола, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube