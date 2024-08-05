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Понедельник, 5 августа 2024, 18:09 мск

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Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. Погиб человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 5 августа сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус, в результате чего был убит мирный житель и еще трое ранены.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия «АгроБелогорье» подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ранены трое. Попутным транспортом пострадавшие доставляются в районную больницу».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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