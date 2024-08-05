В Турцию прибыл российский самолет для тушения пожаров

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в понедельник, 5 августа, заявил, что арендованный у России самолет-амфибия Бе-200 приступил к боевому дежурству в провинции Измир, где будет тушить лесные пожары, – сообщает агентство Anadolu.

В комментарии агентству Юмаклы сказал: «Этот самолет значительно облегчит работу наших людей. В прошлом году мы получили позитивные результаты от работы с ним. Бе-200 останется в Турции до конца октября. Лесные пожары охватили Турцию с июня, но на данный момент избежать значительного ущерба удалось. …Самолет очень важен для нас благодаря его мощности и объему воды, которую он сбрасывает на горящую землю».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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