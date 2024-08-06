Пьяный петербуржец выстрелил из пневматики в подростка

Житель Санкт-Петербурга выстрелил из пневматического пистолета по девочке-подростку. Пуля попала в лицо.
ЧП случилось около одного из домов на Ленинском проспекте. Мужчина находился в квартире и выстрелил в прохожих из окна. Пуля попала в лицо девочке-подростку.
Ее подруга вызвала скорую помощь и сообщила в полицию. Медики оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести, девушку отвезли в больницу.
«Сотрудники ППС по горячим следам задержали мужчину. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
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