Пьяный петербуржец выстрелил из пневматики в подростка

Житель Санкт-Петербурга выстрелил из пневматического пистолета по девочке-подростку. Пуля попала в лицо.

ЧП случилось около одного из домов на Ленинском проспекте. Мужчина находился в квартире и выстрелил в прохожих из окна. Пуля попала в лицо девочке-подростку.

Ее подруга вызвала скорую помощь и сообщила в полицию. Медики оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести, девушку отвезли в больницу.

«Сотрудники ППС по горячим следам задержали мужчину. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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