В Хакасии возбудили уголовное дело после массового отравления людей эклерами

В Хакасии произошло массовое отравление эклерами. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Несколько жителей села Коммунар обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции. Все заболевшие употребляли эклеры из местной пекарни.

Отмечается, что медики выявили у обратившихся сальмонеллез. Всего пострадало пять человек, в том числе двое детей.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»», – говорится в сообщении. Деятельность пекарни, где во время проверки выявили множество нарушений, приостановлена на 30 суток.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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