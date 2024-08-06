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Вторник, 6 августа 2024, 15:24 мск

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В Красноярском крае подросток насмерть отравился угарным газом

В Красноярском крае мать и трое детей отравились угарным газом. В результате подросток скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел в Ужурском районе. Семья завела бензогенератор, так как в доме временно выключили свет. Устройство разместили на веранде, а входную дверь оставили открытой.

15-летнего подростка, 13-летнюю девочку и шестилетнего мальчика, а также их мать в бессознательном состоянии обнаружил сосед. «Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. Пострадавшие доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.

Старший сын погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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