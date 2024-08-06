российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 августа 2024, 16:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Остановка упала на пожилую тюменку, женщина в реанимации

Остановочный павильон упал на пожилую жительницу Тюмени. У женщины сломан позвоночник, она находится в реанимации.

ЧП случилось вечером 5 августа на улице Олимпийской. Сильный ветер повалил павильон, который перенесли на другое место в связи с ремонтом теплотрассы. Остановка упала пожелую женщину. Скорая доставила ее в областную больницу, где врачи диагностировали перелом позвоночника и ребра, рассказала родственница пострадавшей.

«Это мама моего мужа. Остановка и раньше падала. Перенесли ее из-за ремонта труб», – сказала Наталья порталу 72.RU.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили, что женщина находится в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию.

Мэрия заявила, что проводивший ремонт подрядчик закрепил остановку после переноса, но ее сорвало с креплений. Проводится проверка в связи с инцидентом.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,