В ДТП в Армавире погибли два человека и одиннадцать пострадали

МЧС России во вторник, 6 августа, сообщает, что в ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и микроавтобуса в Армавире погибли два человека и еще 11 пострадали.

В сообщении ведомства говорится: «В 15.45 06.08.2024 от оперативного дежурного ЕДДС МО г. Армавир, поступило сообщение о том, что на 178-м км Р-217 Кавказ (район г. Армавира), произошло ДТП с участием трех автомобилей (1 грузовой автомобиль, 1 легковой автомобиль, микроавтобус Мерседес), в результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие. Личности устанавливаются».

«В микроавтобусе находилось 17 человек. В легковом автомобиле находилось 5 человек. Движение на автодороге не перекрывалось. Привлекается от РСЧС 31 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС России 7 человек, 2 ед. техники», – добавили в МЧС России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube