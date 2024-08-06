На Украине жгут релейные шкафы и автомобили

Правоохранительные органы Украины во вторник, 6 августа, сообщили о продолжающихся поджогах автомобилей военнослужащих и релейных шкафов на железной дороге, – сообщает «Страна. ua»

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию: «За последние сутки зафиксирован один случай поджога релейного шкафа, а именно в Черкасской области на станции Сотник – Таганчак».

«Также поступило восемь сообщений о поджоге девяти автомобилей, шесть из которых принадлежат военным. В Харькове зарегистрировано два поджога, повреждения получили три автомобиля. Также по одному автомобилю подожгли в Киеве, Днепре, Житомире, Одессе, Фастове и в посёлке Белозерка Херсонской области», – рассказал собеседник «Страны».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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