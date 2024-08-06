Украинским дроном убиты врач и фельдшер «скорой» в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник, 6 августа, сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль «скорой помощи» погиб фельдшер и водитель, а также ранен врач.

В своем Telegram-канале Смирнов написал: «Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших».

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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