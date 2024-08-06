российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 августа 2024, 00:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украинским дроном убиты врач и фельдшер «скорой» в Курской области

Архив, фото: Минобороны РФ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник, 6 августа, сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль «скорой помощи» погиб фельдшер и водитель, а также ранен врач.

В своем Telegram-канале Смирнов написал: «Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших».

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,