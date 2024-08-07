Три пьяные россиянки спровоцировали погоню и напали на полицейского

В Томской области три женщины устроили гонки с полицией, а затем напали на сотрудника ГАИ. Об этом сообщает прокуратура региона.

Три подруги катались на автомобиле по селу Белый Яр в Бакчарском районе. Сотрудники Госавтоинспекции предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, но на требование остановиться автоледи не отреагировала.

В результате полицейским пришлось пуститься в погоню, а когда автомобиль остановился, водитель отказалась проходить медосвидетельствование, а затем женщины и вовсе напали на сотрудника и нанесли ему несколько ударов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, их обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Томск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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