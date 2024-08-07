На чемпионате в Дагестане шахматистка попыталась отравить соперницу ртутью

В Дагестане шахматистку подозревают в том, что она пыталась отравить соперницу. Девушка вылила токсичное вещество на доску.

Инцидент произошел на чемпионате республики. Странное поведение одной из участниц зафиксировала камера наблюдения. Предположительно, она вылила ртуть на доску соперницы.

В ходе соревнований девушка почувствовала недомогание, ей вызвали скорую помощь. Тогда-то правоохранители решили проверить записи с камер.

В отношении подозреваемой проводится проверка по статье о причинении легкого вреда здоровью. Отмечается, что между девушками был давний конфликт.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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