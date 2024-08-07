В Ингушетии школьник выловил оружие и патроны

В Ингушетии мальчик выловил в пруду мешок с оружием и боеприпасами. Правоохранительные органы проводят проверку.

12-летний школьник ловил рыбу в пригороде Карабулака. В какой-то момент мальчик почувствовал сопротивление и потянул удочку, но на крючке оказался мешок. Подросток обнаружил ржавые патроны и похожий на оружие предмет, он отнес находку в полицию.

Правоохранители установили, что в мешке находились около 500 патронов и обрез двуствольного ружья с развалившимся прикладом. Все это отправили на экспертизу.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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