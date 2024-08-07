Житель Амурской области снес 100 деревьев ради постройки туалета

В Амурской области будут судить местного жителя, который снес бульдозером около 100 деревьев. Он заявил, что собирался построить туалет.

Как сообщили в областной прокуратуре, 41-летний работник золотодобывающей организации в апреле сел за руль бульдозера и разровнял площадку на территории Ерофеевского участкового лесничества.

Мужчина повредил 75 лиственниц, 10 сосен, пять берез и четыре осины, а затем спилил бензопилой еще 13 лиственниц. Он заявил, что из добытой древесины планировал построить туалет.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка и повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в крупном размере). За уничтоженные деревья мужчина заплатил и в ближайшее время предстанет перед судом.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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