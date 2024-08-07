В Белгородской области пострадали шесть человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 7 августа, сообщил о шести мирных жителях, которые человек в результате трех обстрелов со стороны Украины города Шебекино.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате двух обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Три человека с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Еще двое вызвали скорую помощь сами: по информации медицины катастроф, у одного мужчины осколочное ранение кисти, у второго – осколочные ранения грудной клетки и плеча. Всем оперативно оказана первая медицинская помощь, бригады скорой транспортируют всех пятерых пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода. Шестому пострадавшему с осколочным ранением руки оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации в лечебное учреждение он отказался».

«В городе, по предварительным данным, за два обстрела различные повреждения выявлены в 10 МКД, здании храма и 2 коммерческих объектах – выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также осколками посечены 6 легковых автомобилей. Информация о пострадавших и повреждениях после третьего обстрела на данный момент не поступала», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube