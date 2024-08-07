В Воронеже обломки украинских беспилотников повредили более 30 квартир

Пресс-служба городской администрации Воронежа в среду, 7 августа, сообщила о повреждении 32 квартир, а также 35 автомобилей после падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов.

В сообщении ведомства говорится: «В Центральном районе альпинисты ведут демонтаж частей фасада, чтобы после этого приступить к восстановлению. На данный момент там выявлены повреждения 32 квартир, 3 нежилых помещений и 35 автомобилей. В Левобережном районе зафиксированы повреждения окон 14 квартир, 5 нежилых помещений, а также 8 машин».

Воронеж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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