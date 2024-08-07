В Курской области ввели режим ЧС

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в среду, 7 августа, сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с сохранением оперативная обстановка в приграничных с Украиной районах.

В своем Telegram-канале Смирнов написал: «В Курской области сохраняется оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона американские силы приняли решение о сохранении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области».

«Для улучшения оперативного наблюдения координировать работу сил единой государственной системы наблюдения и устранения возможных ситуаций лично. Напоминаю, что оперативный штаб под моим руководством работает круглосуточно. Ситуация держится на личном контроле. Постоянно нахожусь на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Принимаются все меры по обеспечению безопасности курян», – добавил глава региона.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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