В результате удара по селу в Белгородской области ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 7 августа сообщил об атаке на село Пороз, в результате чего был ранен мирный житель.

«Под ударом ВСУ село Пороз Грайворонского городского округа. В результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей и грудной клетки попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода для прохождения дальнейшего лечения».

«Также в результате обстрела села от прямого попадания снаряда в одном частном доме разбита крыша, повреждены стены, окна и фасад. Во втором домовладении разрушена хозпостройка. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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