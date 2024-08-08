Под Красноярском пять человек погибли в аварии, возвращаясь с похорон друга

В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП, когда возвращались с похорон друга, получившего смертельные травмы в автокатастрофе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на 622 км автодороги Р-255 в Боготольском районе. Водитель легкового автомобиля «Toyota» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом «Scania».

19-летний водитель легковушки и его пассажиры – 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года – погибли на месте. Водителю грузовика оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой на дальнейшее лечение.

Выяснилось, что погибшие – жители Ужура. Они ехали домой с похорон 20-летнего парня, который погиб во время недавнего ДТП со «скорой помощью» в том же районе 4 августа. По трагичному стечению обстоятельств новая авария произошла при аналогичных условиях (выезд водителя на встречную полосу) и всего за 30 километров от ДТП с их другом.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры, проверка продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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