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Четверг, 8 августа 2024, 10:25 мск

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Астронавты застряли на МКС из-за проблем с Boeing Starliner

Фото: Роскосмос

Астронавты Boeing Starliner находятся в космосе более двух месяцев, вместо запланированных двух недель. Не исключено, что из-за технических неполадок им придется провести на Международной космической станции больше полугода.

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие в июне, не могут вернуться на Землю из-за проблем с кораблем. Было обнаружено пять различных утечек в двигательной установке, которая должна была обеспечить возвращение команды.

Вероятно, астронавтов Boeing Starliner придется спасать конкурирующему экипажу SpaceX Dragon. Однако этот шаттл планируется к запуску только в феврале 2025 года.

Окончательное решение о перспективах Уилмора и Уильямс НАСА примет в середине августа. В этому же времени в агентстве пообещали определиться со способом возвращения Starliner на Землю.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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