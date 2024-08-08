В Якутии вертолет упал на бок при посадке

В Якутии вертолет с пассажирами провалился в грунт при посадке. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Воздушное судно совершило посадку в лесу в Сунтарском районе. Вертолет Ми-8Т провалился в грунт и упал на правый бок. В результате повреждены несущие винты и хвостовая балка.

В момент аварии на борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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