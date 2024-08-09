В Липецкой области введен режим ЧС после налета украинских БПЛА

Режим ЧС вводится на территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. В населенных пунктах Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка для обеспечения безопасности проводится эвакуация населения. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Игорь Артамонов.

Отметим, что этой ночью Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. По словам главы региона произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, на месте происшествия работают все экстренные службы. Также при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее свет вернулся в большинство обесточенных домов.

Отметим, что сейчас угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, работает ПВО.

По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка.

Липецк, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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