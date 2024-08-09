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Пятница, 9 августа 2024, 06:29 мск

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Белгородская область ночью подверглась массовому налету беспилотников ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил в своем тг-канале губернатор Гладков.

Всего над территорией области силами ПВО было сбито 29 БПЛА самолетного типа.

В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль.

В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток, уточнил глава региона.

Белгород, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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