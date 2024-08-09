Жители Карачаево-Черкессии вывели из страны три миллиарда рублей

В Карачаево-Черкессии правоохранители выявили схему вывода за рубеж свыше трех миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, занимаясь оптовой торговлей текстильным волокном, заключили контракты с компаниями из семи стран мира на поставки пряжи и оборудования на пять миллиардов рублей. Однако товары на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей так и не были ввезены в Россию, а денежные средства – не возвращены.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России») и 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ.

«Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске», – отметила Волк.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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