Художник-нелегал из Белоруссии раскопал могилу Ван Гога, чтобы его разбудить

Белорусский художник-нелегал Алексей Кузмич является объектом процедуры высылки с территории Франции после акции6 которую он устроил на могиле Винсента Ван Гога, сообщили агентству AFP в четверг в префектуре Валь-д'Уаз. Алексей Кузьмич был арестован 29 июля за то, что раскопал могилу художника на кладбище Овер-сюр-Уаз – городка к северу от Парижа, в котором голландский постимпрессионист прожил свои последние недели перед тем, как скончаться в 1890 году. Об этом сообщили в префектуре, подтвердив информацию ряда СМИ.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как 36-летний белорусс с мучным лицом и волосами, одетый во все белое, звонит в радиочасы на могиле Винсента Ван Гога в годовщину его смерти. «Художник, пора вставать», – говорит он, прежде чем начать копать лопатой могилу. Через несколько минут его арестовала полиция.

Суд Понтуаза постановил, что белорус должен отбыть месяц тюремного заключения и выплатить штраф в 3000 евро. «Совершенно очевидно, что во Франции он находился на нелегальном положении. Было выдано OQTF (обязательство покинуть территорию Франции, прим. редакции), и он был помещен под стражу с целью его высылки, сообщили агентству Франс Пресс в префектуре Валь-д'Уаз.

Белорусский гражданин не подавал заявление о предоставлении убежища во Франции, сообщили в префектуре. Алексей Кузьмич уже произвел фурор в 2021 году во Франции. Он появился перед Елисейским дворцом с поддельным коктейлем Молотова в руке, за что ему пришлось обратиться в суд. За ту свою выходку он был помещен в центр административного задержания Мениль-Амело (Сена и Марна).

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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