В Красноярском крае бешеный волк искусал людей и домашних животных

В Красноярском крае волк покусал двух человек. Экспертиза показала, что хищник был болен бешенством.

Нападение произошло в селе Моторское Каратузского района. «Волк заходил в личные подсобные хозяйства граждан, покусал людей, сельскохозяйственных и домашних животных», – говорится в сообщении местной администрации.

Опасного зверя застрелили и отправили тушу на исследование, которое показало, что хищник болел бешенством.

Специалисты предпринимают меры по предотвращению распространения бешенства среди населения. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что в настоящее время проводится курс антирабической помощи двум пострадавшим, а также тем, кто контактировал с покусанными животными.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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