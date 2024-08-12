Житель Бурятии обварил знакомую кипятком, облил растворителем и поджег

В Бурятии осудили мужчину, который искалечил женщину из ревности. Об этом сообщает пресс-служба суда Закаменского района.
Как установили следователи, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и токсического опьянения, на почве ревности напал на свою знакомую. Сначала он выплеснул в лицо женщины кипяток, затем схватил бутылку с растворителем, вылил ее содержимое на голову потерпевшей и поджег.
В результате пострадавшая получила ожоги 40% лица и тела.
Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»