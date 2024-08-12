Заключенные устроили банкет в мордовской колонии строгого режима

Заключенные устроили застолье в колонии строгого режима в Мордовии. Региональное управление ФСИН обещало провести проверку. Об этом пишут «Известия».

В редакцию попал снимок с банкета в ИК-7 в мордовском селе Сосновка. На празднование собрались около 40 человек. На столах у них были шашлыки, салаты, пиццы и сладости.

«Источник сообщил, что снимок сделан вечером 20 июля 2024 года. За столом – осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики», – говорится в статье.

Как рассказал изданию источник в пенитенциарной системе, легально продукты можно приобрести только в специальных магазинах следственных изоляторов. Блюда, которые подавались на пиру в колонии, там достать невозможно.

Разрешенные продукты питания осужденные могут также получать в посылках и передачах и употреблять их в отведенное распорядком дня время в комнатах приема пищи. При этом официально никакой день рождения за большим столом и с фуршетом и подарками отметить нельзя. Это в принципе не предусмотрено нормативными документами, такое право не закрепляется за заключенными, говорят адвокаты.

«В настоящее время в УФСИН России по республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», – заявили в ведомстве. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Саранск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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