На заводе в Новосибирской области произошла утечка аммиака

В Новосибирской области произошла разгерметизация емкости с аммиаком. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».
ЧП случилось на электромеханическом заводе в Бердске. Из баллона с аммиаком произошла утечка, когда сотрудники закрывали емкость в отдельном цеху.
150 работников завода эвакуировали. В результате инцидента никто из персонала не пострадал.
На предприятии ликвидируют последствия утечки. Пробы воздуха не показали превышения уровня ядовитых веществ.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»