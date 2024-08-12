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Понедельник, 12 августа 2024, 11:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

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На заводе в Новосибирской области произошла утечка аммиака

В Новосибирской области произошла разгерметизация емкости с аммиаком. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».

ЧП случилось на электромеханическом заводе в Бердске. Из баллона с аммиаком произошла утечка, когда сотрудники закрывали емкость в отдельном цеху.

150 работников завода эвакуировали. В результате инцидента никто из персонала не пострадал.

На предприятии ликвидируют последствия утечки. Пробы воздуха не показали превышения уровня ядовитых веществ.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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