В Сочи катер наехал на девушку

В Сочи девушка получила травмы во время купания, на нее наехал катер. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
Сообщение о ЧП на воде поступило накануне вечером. Маломерное судно наехало на девушку при развороте за буйками пляжа, передает РИА «Новости».
«Пострадавшая 2007 года рождения с различными резаными травмами доставлена в городскую больницу. Маломерное судно изъято», – уточнили в ведомстве.
Проводится проверка. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Сочи, Зоя Осколкова
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