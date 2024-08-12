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Понедельник, 12 августа 2024, 14:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Сочи катер наехал на девушку

В Сочи девушка получила травмы во время купания, на нее наехал катер. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Сообщение о ЧП на воде поступило накануне вечером. Маломерное судно наехало на девушку при развороте за буйками пляжа, передает РИА «Новости».

«Пострадавшая 2007 года рождения с различными резаными травмами доставлена в городскую больницу. Маломерное судно изъято», – уточнили в ведомстве.

Проводится проверка. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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