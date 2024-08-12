российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 августа 2024, 18:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Более 13 тысяч жителей Горловки остались без воды из-за обстрела

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в понедельник, 12 августа, сообщило, что, в Горловке, по меньшей мере, 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения в результате обстрела ВСУ водопроводного узла.

В Telegram-канале СЦКК говорится: «По оперативной линии представительства ДНР в СЦКК за 12 августа по состоянию на 17:00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ Республики городов: г. Донецк (Петровский район): «Дом быта» по ул. Петровского; н.п. Горловка (Центрально-Городской район): повреждена ведомственная линия электроснабжения 6 кВ, обесточен Водопроводный узел N 2. Без водоснабжения 13000 абонентов Центрально-городского, Никитовского района».

Горловка, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,