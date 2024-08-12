Тяжело ранен мирный житель Белгородчины в результате атаки украинского дрона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 12 августа, сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в селе Черемошное тяжело ранен мужчина.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Поступила тревожная информация. Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района. В результате атаки тяжело ранен один мирный житель».

«Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь…», – добавил губернатор.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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