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Вторник, 13 августа 2024, 10:24 мск

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Мошенник притворился одноклассником и выманил у школьницы полмиллиона рублей

В Кирове 13-летняя девочка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей. Злоумышленники действовали от имени одноклассника девочки. Об этом сообщает региональное управление МВД.

37-летняя жительница Кирова обратилась в полицию с заявлением о хищении средств со счета. С карты пропали более 460 тысяч рублей. Соучастницей преступления стала дочь пострадавшей от действий мошенников женщины.

Аферисты связались с 13-летней девочкой в одном из мессенджеров от имени одноклассника и попросили ее помочь восстановить доступ к номеру телефона, затем «одноклассник» попросил деньги в долг. Она вошла в банковское приложение на телефоне матери и успела совершить 14 переводов на общую сумму 461 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Личности преступников устанавливаются.

Киров, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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