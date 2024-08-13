Житель Алтая решил сбежать от жены на СВО и протаранил ворота военкомата

Житель Алтайского края поссорился с супругой и заявил, что уйдет на специальную военную операцию, а затем сел за руль и врезался в ворота военкомата. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

Конфликт между мужем и женой произошел в селе Павловск. Мужчина заявил, что ему все надоело, и он уйдет на фронт. Супруга ему не поверила, тогда глава семейства решил действовать.

Он пошел в гараж и, уже находившись в состоянии алкогольного опьянения, выпил еще спиртного, после чего сел за руль грузовика и поехал заключать контракт с Минобороны. Подъезжая к военкомату, пьяный водитель не справился с управлением и протаранил ворота.

Полицейские, дежурившие на месте, попросили мужчину покинуть автомобиль, но он попытался скрыться. Тогда патрульные открыли огонь по колесам и задержали нарушителя.

В результате мужчину оштрафовали на 34 тысячи рублей, а также лишили прав на управление автомобилем на срок до полутора лет.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube