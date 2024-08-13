В результате удара ВСУ в Каховке загорелась девятиэтажка

Глава города Каховка Херсонской области Павел Филипчук во вторник, 13 августа, сообщил о возникшем пожаре в девятиэтажном жилом доме в результате украинского удара.

В своем Telegram-канале Филипчук написал: «Сегодня. Сейчас. Только что. Каховка. Прилет. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово. Подробностей больше нет. Надеюсь и не будет. Ждем новостей только о купировании огня. Эти нелюди понесут ответственность за свои деяния».

Каховка, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube