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Вторник, 13 августа 2024, 21:41 мск

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Украина атаковала сразу три населенных пункта Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 13 августа, сообщил об атаке со стороны Украины сразу на три населенных пункта региона, повредив линию газоснабжения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Повреждены 4 частных дома, а также линия газоснабжения. В селе Пороз Грайворонского городского округа в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля в здании храма. В Белгородском районе в хуторе Церковный на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников сгорели два легковых автомобиля и поврежден производственный объект».

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ. … По предварительной информации, обошлось без пострадавших», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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