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Вторник, 13 августа 2024, 23:13 мск

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Над Брянщиной сбит украинский беспилотник

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером во вторник, 13 августа, сообщил об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника в небе региона.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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