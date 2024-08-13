ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 13 августа, сообщил об атаке со стороны ВСУ на два населенных пункта региона.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Валуйском городском округе в селе Новопетровка дрон сдетонировал во дворе частного домовладения – выбиты окна в доме, посечены хозпостройка и легковой автомобиль. Хутор Церковный Белгородского района снова попал под обстрел. В результате прилета боеприпаса повреждены ворота и заборы в двух частных домовладениях. Информация о последствиях уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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