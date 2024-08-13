Над Воронежской областью уничтожено несколько украинских беспилотников

Воронежской области губернатор Александр Гусев в ночь на среду, 14 августа, сообщил об уничтожении силами ПВО и системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) нескольких украинских беспилотников а небе региона.

В своем Telegram-канале Гусев написал: «Дежурными использованием ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. Режим опасности БПЛА в отношении сохраняется».

Воронеж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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