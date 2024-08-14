Жителя Алтайского края подозревают в госизмене

Жителя Алтайского края задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенного на территории России», – говорится заявление ведомства.
Спецслужбы установили, что 20-летний житель Бийска перевел денежные средства в целях финансирования Вооруженных сил Украины.
Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Фигуранта заключили под стражу.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»