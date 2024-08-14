На трассе в Марий Эл столкнулись два автобуса, грузовик и две легковушки

В Республики Марий Эл произошла авария с участием двух автобусов, грузовика и двух легковых автомобилей. По последним данным, один человек погиб, еще трое пострадали.

ДТП произошло на 10-м километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск. «Водитель грузового автомобиля, нарушив дистанцию, совершил наезд на стоящий впереди автобус «Киров – Соль-Илецк», после чего поочередно произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Audi, рейсового автобуса «Казань – Киров» и КамАЗа», – рассказали в прокуратуре.

Водитель грузовика погиб от полученных травм. Троих пострадавших госпитализировали.

На месте работают правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Йошкар-Ола, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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