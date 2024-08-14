На Байкале два туриста упали со скалы, убегая от медведя

На озере Байкал два туриста пострадали от нападения медведя. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Бурятия.

Инцидент произошел на берегу Чивыркуйского залива в Баргузинском районе. Двое туристов отдыхали на берегу в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. В лагерь забрел медведь и напал на людей.

Убегая от зверя, туристы сорвались со скалы. Один из них получил смертельные травмы, состояние второго оценивается как тяжелое.

«В настоящее время к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой будет проведен детальный осмотр, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СКР.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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