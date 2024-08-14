Власти Забайкалья вводят режим ЧС из-за засухи

В Забайкальском крае вводится режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Об этом сообщает правительство региона.

«Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах территорий, на которых ранее был введен муниципальный режим ЧС природного характера: Агинском, Борзинском, Карымском, Могойтуском, Нерчинском, Чернышевском, Шилкинском районах, а также в Ононском и Приргунском округах», – сообщил министр сельского хозяйства Денис Бочкарев.

По его словам, засуха стала причиной сложностей в агропромышленном комплексе. В частности, возникли проблемы с сельскохозяйственными посевами и сенокосными угодиями.

Кроме того, принято решение о создании оперативного штаба для борьбы с природным бедствием.

Чита, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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