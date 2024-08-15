На трассе под Анапой перевернулся автобус с пассажирами

Неподалеку от Анапы попал в аварию автобус с 19 пассажирами. Предположительно, водитель уснул за рулем. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на трассе Новороссийск – Керчь в районе хутора Тарусино. Микроавтобус, следовавший из Владикавказа в Анапу, перевернулся.

В момент аварии в салоне находились 19 пассажиров. По последним данным, семерым пострадавшим понадобилась помощь медиков.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул за рулем.

Анапа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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