В Нижегородской области задержали банду теневых банкиров

В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Их целью было получить неконтролируемые налоговыми органами денежные средства и снизить налоговые отчисления», – говорится в сообщении.

Фигуранты осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации. Они открывали и вели счета, проводили кассовое обслуживание, а за свои услуги брали не менее 14% комиссии. «Доход от противоправной деятельности превысил 27 млн рублей», – уточнила Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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