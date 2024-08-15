В Казани шесть человек отравились после обеда в кафе

В Казани зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Все пострадавшие обедали в одном кафе, где в ходе проверки нашли множество нарушений. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, к медикам обратились шесть человек с симптомами отравления. «В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», – говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили, что в кафе обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах, были нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья, помещения были в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, сотрудниками не был пройден медосмотр. В пробах пищевой продукции и смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки и сальмонелла. Кроме того, у четырех сотрудников были выявлены сальмонеллы.

По решению суда заведение было закрыто.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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