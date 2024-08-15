В Ростовской области рабочий угнал автокран с соседней стройки

В Ростовской области задержали рабочего, который угнал автокран со строительной площадки. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился руководитель строительной фирмы из Песчанокопского района. Он сообщил, что с территории строящегося домовладения пропал автокран. Полицейские установили, что технику угнал строитель, работавший на соседнем объекте.

В отношении 35-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Общий ущерб составил 2,8 млн рублей.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Сообщается, что он приехал в Ростовскую область из Краснодарского края.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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